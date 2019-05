Bombeiros voluntários de Ubaporanga pedem ajuda

UBAPORANGA – Há sete anos trabalhando em Ubaporanga e região, o Grupamento de Resgate Voluntários está passando por dificuldades financeiras e pede ajuda. Segundo a vice-presidente e comandante operacional, Andréia Telles Ribeiro, o Grupamento estava com duas contas de telefone e duas de energia vencidas que somavam R$ 545,00, o que causaria a paralisação dos trabalhos. “Não fechamos porque optei em pagar as contas, entrar no meu limite especial no banco para depois ser ressarcida e agora tenho um déficit de 460,00 na minha conta, dinheiro que seria usado para outros fins particulares, mas amo o que faço e não queria que um serviço tão essencial parasse”, contou Andréia.

Ainda de acordo com Andreia, o Grupamento sobrevive de doações que são recolhidas de porta em porta da população e de alguns carnês pagos por dez empresários. Todos os bombeiros são voluntários e o gasto mensal na corporação fica em torno de R$ 2 mil, incluindo abastecimento de duas ambulâncias de resgate, aluguel, alimentação, telefone e luz. “Além disso estamos com uma dívida de R$ 2 mil de documentação na Receita Federal. Precisamos também de mais voluntários, principalmente motoristas, pois fica muito pesado para poucas pessoas”.

Atualmente os bombeiros voluntários de Ubaporanga realizam em média 50 atendimentos mensais na BR-116 e zona rural das cidades vizinhas.

Para quem deseja ajudar os bombeiros de Ubaporanga que trabalham em toda região, basta entrar em contato com a corporação pelo telefone (33) 3323-1301 ou pelo WhatsApp (33) 98816-5785.