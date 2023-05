Bombeiros voluntários de Ubaporanga ensinam noções de primeiros socorros aos atiradores

Integrantes do Grupamento de Resgate Ubaporanga através do Coordenador Operacional Oliveira estiveram no Tiro de Guerra em Caratinga para a finalização do ciclo de palestras sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros.

A capacitação foi dividida em três dias onde os atiradores tiveram instruções para caso haja a necessidade de intervir saibam como realizar os primeiros atendimentos.

Ao final da ministração foi feita uma homenagem ao instrutor com a entrega de certificação feita pelos chefes de Instrução do TG. Os bombeiros voluntários agradecer pelo convite e ressaltaram a satisfação em contribuir junto ao Exército Brasileiro.