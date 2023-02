Bombeiros socorrem mulher soterrada após deslizamento de terra em residência na de ipatinga

Os bombeiros foram acionados no início da noite de domingo (05/02) para o atendimento de uma ocorrência de soterramento na rua Porto Seguro, no bairro Veneza, na cidade de Ipatinga. Uma mulher de 55 anos ficou coberta até o pescoço por terra, pressionada contra uma parede. Segundo os bombeiros, a vítima estava no quintal quando um talude nos fundos da residência desabou.

Os quatro militares que atenderam a ocorrência iniciaram a retirada da vítima e, apesar de não chover no momento, havia o risco de novas movimentações de massa a todo momento. Ao mesmo tempo que observavam a movimentação do barranco durante a atuação, com o auxílio de enxadas e pás foi feita a retirada da terra até pouco acima do joelho, permitindo a movimentação da vítima e imediata condução até o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente, orientada, possuía ferimentos no membro superior esquerdo e dor lombar. A residência foi trancada e sinalizada com fitas zebradas. A situação foi repassada para Defesa Civil de Ipatinga.

Imagens: CBMMG