Bombeiros seguem buscas por homem que desapareceu no Rio Matipó em Raul Soares

Nessa terça-feira (24), um homem caiu no Rio Matipó, na rua Zico Sales, no bairro Sodré, em Raul Soares, cidade próxima de Caratinga. As buscas pelo homem continuam na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o solicitante informou que populares viram o homem caindo no rio, porém, não conseguiram ajudá-lo, perdendo contato visual com ele. Os bombeiros então foram ao local, chegando por volta das 18h30.

Os militares foram informados por testemunhas que afirmaram ter visto o homem descer o rio e não conseguiu sair. Com essa informação, os bombeiros realizaram buscas a pé, nas margens do Rio Matipó, até onde foi possível ter o mínimo de luminosidade para proporcionar segurança.

Os bombeiros receberam informações de que uma pessoa havia avistado o homem agarrado a um bambuzal, que fica próximo do local da queda no rio. Os militares então se deslocaram até esse ponto, porém, nada foi encontrado.

Por conta da situação, a Defesa Civil Municipal esteve no local e ofereceu apoio durante as buscas, porém, por conta da dificuldade da noite, foram suspensas. Na manhã desta quarta-feira (25), os bombeiros informaram que voltaram os trabalhos de busca ao homem.

Fonte: Plox