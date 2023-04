Bombeiros Militares auxiliam em nascimento de gêmeos

Nesse domingo de Páscoa(9), os bombeiros militares foram chamados ao bairro Esperança para auxiliar uma mãe que estava dando a luz a gêmeos.

Quando a guarnição chegou ao local um dos bebês já havia nascido, e a mãe foi encaminhada para a maternidade como apoio do Samu.

O outro bebê nasceu no hospital e os dois que são do sexo masculino, passam bem.