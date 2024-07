Bombeiros iniciam 3º dia de buscas por homem que se afogou no Rio Doce em Caratinga

O Corpo de Bombeiros continua as buscas nesta quinta-feira (18), por um operador de draga, de 31 anos, que se afogou no fim da manhã de terça-feira (16), no Bairro Ilha Rio Doce, em Caratinga. Os trabalhos começaram assim que o acidente aconteceu.

Segundo os militares, a vítima estava em um bote com outra pessoa, realizando uma manutenção na draga de um areal, quando a correnteza virou a embarcação e o homem caiu no rio.

Além disso, a testemunha que presenciou o fato, disse que a vítima pediu por socorro, mas ela não conseguiu ajudar.

Os bombeiros foram acionados e se dirigiram para o local assim que o acidente aconteceu.

Com o anoitecer, na terça, as buscas foram suspensas, retomadas na quarta, suspensas pelo mesmo motivo com o início da noite e na manhã desta quinta, os trabalhos foram retomados.

No local tem uma equipe BM e outra da Marinha, que estão inclusive utilizando tecnologia de Sonar. Até o momento a vítima não foi localizada.

O lugar possui uma correnteza significante, o que dificulta a localização, bem como pode ter transportado o corpo para um local distante daquele que foi visto pela última vez.