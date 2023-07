Bombeiros fazem treinamento de emergência na UPA

Brigadistas foram preparados para combate a princípio de incêndio e retirada estratégica dos pacientes internados

CARATINGA- Na tarde desta segunda-feira (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga realizou treinamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com o plano de intervenção da edificação, além de um simulado de princípio de incêndio (rota de emergência).

Os funcionários e brigadistas colocaram em prática a possibilidade de atuação em um princípio de incêndio com ênfase no atendimento específico ao público interno e ao serviço de emergência da unidade, como explica sargento Jonieldis. “A intenção dessa simulação é treinar e verificar o plano de intervenção da edificação hospitalar, onde através do simulado fazemos apanhado e verificação de como é o procedimento da fuga de um princípio de incêndio. Temos os brigadistas treinados e capacitados para combater os princípios de incêndio, retirando os pacientes que se encontram no hospital, de maneira coordenada para que todo o público, pessoal que está na portaria também aguardando consulta, saia tranquilo”.

O hospital possui 10 brigadistas e de acordo com o militar, os meios de prevenção e combate a incêndios e pânico se encontram em conformidade com a legislação. Assim, a brigada do local está apta para atuação, evacuação nas rotas de fuga, combate a princípio de incêndios, além de estar treinada para uma retirada estratégica dos pacientes internados. “Eles receberam curso de brigadista de incêndio de nível básico. Eles tiveram êxito, conseguiram realizar todas as etapas. Aqui na UPA temos as caixas de hidrantes internos, onde temos as mangueiras, esguichos e pessoal capacitado para manusear esse equipamento, combatendo um princípio de incêndio com toda tranquilidade”.

A enfermeira Paula Morais participou do treinamento e destaca que os resultados foram bastante positivos. “Com o curso a equipe ficou bem alinhada, foi dentro do esperado. Essa situação realmente pode ocorrer em qualquer lugar, tendo a equipe treinada, estaremos preparados para essa situação”.