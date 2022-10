Bombeiros fazem palestra para divulgação de concursos

CARATINGA – Nesta segunda-feira (24), o 2°Pelotão de Bombeiros realizou palestra em uma escola pública com objetivo de divulgar os três concursos públicos, destinados a preencher 385 vagas nos Curso de Formação de Oficiais, Soldados do Quadro de Praças e Soldados Especialistas do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar, para diferentes atuações.

Os concursos

-Edital nº 26/2022- Graduação de Cadete (18 vagas p/homens; 3 vagas p/mulheres)

-Edital nº 27/2022- Soldados do Quadro de Praças (291 vagas p/homens; 33 p/mulheres)

-Edital nº 28/2022- Soldados especialistas: Motomecanização (10); Comunicações (10); Saúde (10); Música (10).

“É importante ressaltar que o 2°Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga tem visitado outras escolas públicas e privadas para divulgação dos concursos”, informa o comando.

Para concorrer as vagas é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos de idade e máxima de 30 anos, na data da matrícula para inclusão, com altura a partir de 1,60 e possua no mínimo, o ensino médio completo, dentre outras exigências específicas para cada edital.

Durante o período o curso, o profissional terá remuneração inicial variante de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30 acrescido de abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

Procedimentos para participação

Os interessados em se inscrever devem realizar as inscrições através dos preenchimentos do formulário, disponível no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, sendo cobrada taxa no valor de R$ 101,00 a R$ 220,00, dentro do período das 9h do dia 7 de novembro de 2022 até as 23h59 do dia 8 de dezembro de 2022. Os pedidos de isenção devem ser requeridos nos dias 7 a 10 de novembro de 2022, seguindo as exigências do edital.