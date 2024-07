Bombeiros encontraram corpo de operador de draga após três dias de buscas no Rio Doce

CARATINGA – O Corpo de Bombeiro Militar e a Marinha do Brasil estiveram no Areal Peixoto, no bairro Ilha do Rio Doce, a fim de realizar o salvamento de uma vítima do sexo masculino, 31 anos, operador de draga, que possivelmente se afogou. O cadáver foi retirado das águas nesta quinta-feira (18).

Segundo informações preliminares, na terça-feira (16), Rafael Feliciano Melo estava em um bote junto com outra pessoa, realizando uma manutenção. Quando a correnteza virou o bote, a vítima caiu no rio.

Além disso, a testemunha que presenciou os fatos relatou que a vítima pediu por socorro, contudo, não foi possível realizar o resgate.

O CBMMG foi acionado e durante três dias realizou buscas submersas no rio usando técnicas para localizar Rafael.

O corpo foi encontrado na noite dessa quinta-feira (18) no bairro Porto Seguro, e depois de periciado, foi encaminhado para funerária.