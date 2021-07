Bombeiros debelam incêndio no bairro Floresta

CARATINGA – Na tarde desta quinta-feira (22), o Corpo de Bombeiro Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em lote vago na praça da Madeira, no bairro Floresta.

De acordo com o sargento Oliveira, a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, e segundo moradores começou na rua de cima, onde se tem o acesso da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. “Infelizmente estamos em uma época que é comum acontecer incêndios criminosos, podendo afetar nossas reservas, a área de proteção ambiental, causando um dano muito grande à fauna e à flora”, informou o sargento.

Aproximadamente 1.500 litros de água foram utilizados para debelar o incêndio, além abafadores para extinguir os focos. “Aqui é um local residencial, e a fumaça sempre causa dificuldade respiratória. Idosos, crianças e até mesmo adultos não podem ficar inalando este tipo de fumaça”.

Oliveira chamou atenção para a importância dos aceiros, que previnem a passagem do fogo para área de vegetação, evitando-se assim queimadas ou incêndios. “Não podemos relaxar nessa época, inclusive os métodos preventivos que são os aceiros, as pessoas que tem chácaras e fazendas não fazem. Na Pedra Itaúna que é cartão postal da cidade, infelizmente pode ter incêndio de novo, todo ano é essa mesma luta, então a gente pede à população que evite essas queimadas. O aceiro não pode ser feito em cima da hora, agora já estamos no auge dos incêndios criminosos, eles devem ser feitos nos meses de abril, maio, junho, bem antes. Lembrando que o Corpo de Bombeiros de Caratinga não atua apenas aqui, temos 22 cidades, de repente a gente vai pra área rural e tem um incêndio aqui dentro da área urbana, portanto é importante evitar”, concluiu o sargento.