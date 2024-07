Bombeiros controlam incêndio em área de do parque do Rio Doce em Pingo-D’Água

Os bombeiros militares foram acionados para atendimento de um incêndio que se localizava em área de amortecimento do PERD (Parque Estadual do Rio Doce).

O incêndio estava no entorno do PERD, em áreas rurais particulares que se encontram aproximadamente a 12 km da unidade de conservação. Segundo testemunhas , o incêndio se iniciou na tarde do último domingo (28).

Após análise de situação, os bombeiros utilizaram técnicas de combate direto com utilização de abafadores, tendo utilizado ainda água para extinção de alguns focos, durante toda essa segunda-feira(30).

O local possui predominância de vegetação tipo pasto, e foram queimados aproximadamente 30 hectares.

Devido o chegar da noite, e pelo tipo de topografia do local que não oferecia segurança para os militares, os trabalhos tiveram que ser interrompidos, ficando um foco de incêndio ainda presente, que pelas condições de desenvolvimento do incêndio, teria grandes possibilidades de auto se extinguir. Na manhã dessa terça-feira(30)serão feitos novos levantamento do incêndio.