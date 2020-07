Bombeiros capacitarão equipe da Secretaria de Meio Ambiente para atuar como brigadistas

Com aproximação do período de incidência de incêndios florestais, funcionários estarão preparados para auxiliar Pelotão de Caratinga

CARATINGA- Na próxima segunda-feira (13), será realizado o I Curso de Formação de Brigadistas, ministrado pelos bombeiros militares. A capacitação será ofertada aos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, com objetivo de prepará-los para auxiliar os bombeiros com a aproximação do período de incidência de incêndio florestal.

Pela manhã, a parte teórica será ministrado na Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, situada à Praça Francisco Moreira de Carvalho, 666 – em cima do Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Matos. À tarde, a parte prática será no Parque de Exposição João da Costa Mafra – localizado na BR-116, altura do Km 521, em Caratinga.