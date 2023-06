Bombeiros atendem a duas ocorrências de incêndio em vegetação em Caratinga

Na noite deste sábado (3), os bombeiros militares de Caratinga atenderam a duas ocorrências de incêndio em vegetação.

O primeiro registro foi na Rua Cabo Geraldo, no Bairro Limoeiro. Em seguida, um lote vago na Rua Osmira Muniz, Bairro Bela Vista, em Caratinga foi consumido pelas chamas.

Nos dois casos, o fogo foi controlado pelos bombeiros, não houve feridos e nenhuma residência foi atingida.

Os moradores se assustaram com as chamas e relataram que é comum a queima de lixos, móveis e outros materiais neste lote da Osmira Muniz.

Os bombeiros orientam que a população se conscientize em não jogar entulho, como móveis de madeira, em lotes vagos, o que aumenta a proporção das chamas, trazendo prejuízos às instalações elétricas e de internet, por exemplo, além de outros danos.