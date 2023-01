Bombeiros alertam população para risco de afogamento

Férias e verão aumentam ocorrências em rios, cachoeiras e piscinas; atenção e prudência são fundamentais

DA REDAÇÃO – Ocorrência mais comum do que as pessoas imaginam, os afogamentos têm sido um dos chamados recorrentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) durante este período de férias e verão.

Somente nesse domingo (15), a corporação atendeu diversas ocorrências envolvendo afogamento no estado. Ao todo, foram oito chamadas, com seis óbitos registrados, além de duas crianças ainda desaparecidas.

No ano passado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais registrou 261 mortes por afogamento,129 nos fins de semana, quando a população procura se divertir em banhos de rio, lagoa, cachoeira e piscina.

A corporação destaca uma série de cuidados básicos e fundamentais para que ninguém corra riscos ou exponha a si e aos outros a situações de perigo enquanto aproveita os dias de calor em um programa aquático.

Veja dicas:

-Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa;

-Prefira estar sempre acompanhado;

-Atente-se às observações dos locais;

-Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas;

-Procure sempre local em que exista a presença de guarda-vidas ou do Corpo de Bombeiros;

-Evite fazer uso de bebidas alcoólicas antes de entrar na água;

-Fique sempre ao alcance de alguém;

-Evite saltos e não faça brincadeiras de mau gosto (“caldos”, “trotes”);

-Não tente salvar pessoas que estejam se afogando sem estar devidamente habilitado. Ao invés do contato direto, busque sempre algum tipo de flutuador para tirar alguém da água;

-Jamais deixe crianças sozinhas, mesmo na margem de lagos, rios, piscinas;

-Em embarcações, use sempre coletes salva-vidas;

-Somente conduza embarcações se for habilitado para tal.