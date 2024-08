Bombeiro Militar fala sobre migração do 193 e divulga outros números de contato para a população

CARATINGA – O telefone 193 do Corpo de Bombeiro Militar está passando por uma migração e estão acontecendo alguns problemas da ligação não ser completada. No entanto a unidade de Caratinga oferece à população dois números de telefones em caso de emergência.

Sargento Jonieldis relata aumento considerável de chamadas no período da estiagem, por conta das queimadas, o que também atrapalha no tráfego de ligações, além do serviço do 193 estar migrando para uma central no Batalhão de Ipatinga, onde as chamadas serão direcionadas para cada Pelotão, em cada cidade da região. “O cidadão, quando fizer a ligação para o 193, deve também tentar de uma segunda operadora, se ele não conseguir, porque é de conhecimento de todos, que as operadoras de telefone umas vezes não funcionam em determinada localidade, pode tentar outra, ou mudar a posição dentro da residência, porque existe também essa questão do sinal estar fraco ou forte em algum lugar. Mas, no geral, o Corpo de Bombeiros tem atendido algumas ligações em Caratinga e algumas têm sido direcionadas para Ipatinga, tendo em vista estarmos aí no trâmite dessa migração para 193”, explica o sargento.

Quando o cidadão não conseguir acionar os bombeiros pelo 193, em Caratinga foram disponibilizados os números (33) 3322-4519 e (33) 3322-4307, que cairá no Pelotão de Caratinga e a viatura será direcionada imediatamente.

ALERTA SOBRE QUEIMADAS

Ainda segundo sargento Jonieldis, os bombeiros têm recebido muitas ligações a respeito das queimadas, e para isso ele deixa um alerta para que todos façam a sua parte evitando grandes prejuízos. “Em Caratinga e região existem diversos lotes vagos que se encontram com a vegetação alta, com lixo, diversas situações, que além do risco do incêndio, também trazem risco de doenças como a dengue e outras, devido ao lote estar abandonado. Então a gente pede que os vizinhos desses lotes ou terrenos façam a denúncia na prefeitura para que tenha uma fiscalização e a notificação do proprietário, para que não ocorram focos de doenças e não ter o risco de um incêndio que venha passar até mesmo para as residências”.

Sobre as grandes vegetações, o sargento orienta que sejam feitos aceiros, que é o corte de uma faixa de terreno em volta de propriedades, matas e coivaras, para impedir a propagação de incêndios. “A segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Se o cidadão tem uma plantação aí na zona rural enorme, e todo ano já sabe que esse período de estiagem é difícil, o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, aconselha a esses produtores rurais estarem fazendo um bom aceiro. Um bom aceiro, já ter uma equipe preparada, abafador, entre outros materiais, para poder dar esse primeiro combate até o Corpo de Bombeiro chegar, porque depois dos primeiros minutos, aí torna-se quase impossível, torna-se mais difícil o combate”, explicou sargento Jonieldis.