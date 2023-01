Bomba no aeroporto: PLano era explodir área de embarque do terminal de Brasília

O plano inicial do atentado terrorista que foi descoberto após um caminhoneiro ver uma bomba sob um caminhão carregado com querosene de aviação perto do Aeroporto de Brasília em 24 de dezembro de 2022 era explodir o artefato dentro da área de embarque do terminal, o terceiro mais movimentado do país.

A revelação foi feita por Alan Diego dos Santos Rodrigues, preso por envolvimento na tentativa de atentado de 24 de dezembro. Ele fez a declaração em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal. O teor foi revelado pela TV Globo nesta segunda-feira (23).

Alan Diego contou, na sexta-feira (20), que o plano de George Washington de Oliveira, 54 anos, era deixar a bomba na área de embarque do aeroporto. George Washington foi o primeiro a ser preso na investigação do atentado. Ele confessou ser o responsável pela confecção do artefato explosivo.