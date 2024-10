Bom Jesus do Galho, Vargem Alegre e Ipanema recebem cursos gratuitos para o agro

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar, em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais e outras entidades cooperadas, promoverá uma série de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) em diversos municípios dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As capacitações, que serão realizadas entre os dias 21 e 26 de outubro, têm como objetivo fortalecer o setor agropecuário e promover o desenvolvimento social no campo, oferecendo aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades e ampliar a visão empreendedora.

Ao todo, serão promovidos 46 cursos gratuitos distribuídos em 26 municípios, com foco em capacitar trabalhadores do campo em várias áreas. Os cursos serão realizados nos seguintes municípios: Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Divinolândia de Minas, Ipanema, Ipatinga, Itabirinha, Itambacuri, Jaguaraçu, Joanésia, Machacalis, Malacacheta, Marliéria, Ouro Verde de Minas, Peçanha, Poté, Resplendor, Sabinópolis, Santa Helena de Minas, Serra dos Aimorés, Timóteo e Vargem Alegre.

Os eventos são realizados sem custo para os participantes, com o objetivo de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais ou as entidades cooperadas de cada município, que coordenam as inscrições e a mobilização dos participantes.

Confira os cursos disponíveis na região em formação profissional rural:

Operador de aeronaves não tripuladas / DRONE (Asa Rotativa) – Operações Básicas

Data: 21/10/24 a 23/10/24

Município: Bom Jesus do Galho

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623

Operador de aeronaves não tripuladas / AP Drone de Asa Rotativa – Mapeamento e interpretação agronômica de imagens

Data: 24/10/24 a 26/10/24

Município: Bom Jesus do Galho

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623

Trabalhador da Mecanização Agrícola / (Solda) Arco Elétrico – Com Eletrodo Revestido

Data: 22/10/24 a 24/10/24

Município: Bom Jesus do Galho

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623

Trabalhador na Administração de Empresas Agrossilvipastoris / Gestão Comercial: Negociação e Comercialização

Data: 22/10/24 a 25/10/24

Município: Ipanema

Contato: Sindicato Rural de Ipanema

Telefone: (33) 3314-1338

Mobilizador: Renata Raimunda de Paula soares

Celular: (33) 98439-8194

Trabalhador na apicultura / Manejo de Abelhas e Processamento de Mel e Cera

Data: 21/10/24 a 25/10/24

Município: Vargem Alegre

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Wagner Teixeira Pinto

Celular: (33) 99914-9900