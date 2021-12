Bom Jesus do Galho terá recontagem de votos para vereador

DA REDAÇÃO- A Justiça Eleitoral de Caratinga realizará o reprocessamento do resultado da votação das eleições proporcionais em Bom Jesus do Galho. Conforme edital divulgado pela 72ª zona eleitoral, o ato de recontagem dos votos para o cargo de vereador referente ao pleito de 2020 será realizado no dia 14 de dezembro.

Foram convocados representantes do Ministério Público Eleitoral, partidos políticos e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O procedimento pode, inclusive, gerar eventuais alterações ao resultado das eleições proporcionais, em razão da anulação dos votos dados a candidato que foi inserido na urna e teve, posteriormente, seu diploma cassado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

O ato será realizado na sede do Cartório, às 12h15, na sede do Cartório da 72ª Zona Eleitoral, situado à Avenida Presidente Tancredo Neves, 135, Centro de Caratinga.

De um eleitorado apurado de 12.355 pessoas em 2020, 10.223 bonjesuenses foram às urnas (82,74 %).