Bom Jesus do Galho se organiza para retomada das barreiras sanitárias

BOM JESUS DO GALHO – Durante reunião promovida na tarde de terça-feira (16) no auditório do Departamento Municipal de Educação, foram definidos detalhes para a retomada da implementação das barreiras sanitárias a partir do próximo sábado.

O evento contou com a presença de representantes dos departamentos municipais de Saúde e Indústria e Comércio, do Executivo e da Polícia Militar.

A previsão é de que a operação envolva profissionais da Saúde de todo município, em sistema de revezamento.

A logística de operação será semelhante às promovidas em semanas anteriores e que trouxe resultados positivos, segundo avaliação das pastas envolvidas na ação.

O propósito das barreiras é controlar a entrada de pessoas vindas de outras cidades em Bom Jesus do Galho, principalmente dos municípios com altos índices de proliferação do coronavírus.

Nas barreiras, motoristas e passageiros serão abordados por profissionais da saúde que irão aferir a temperatura corporal e realizar um questionário buscando identificar pessoas com sintomas da Covid-19 e orientar os suspeitos sobre como proceder a fim de preservar sua saúde e evitar uma possível contaminação de outras pessoas.

Quem passar pelas barreiras também será orientado sobre formas de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Segundo a secretária de Saúde, Neuricéia Martins, a Neurinha, “pessoas abordadas vindo de outras cidades e que apresentarem sintomas da Covid serão notificadas e terão seus dados encaminhados à secretaria de seu município de origem”.

LOCAIS

Os obstáculos serão instalados em pontos estratégicos de acesso ao município, como na saída para o Vale do Aço, tanto em direção ao distrito do Quartel, quanto do Revés; saída para o povoado do Iguaçu, Raul Soares e Caratinga.

COMÉRCIO

A secretária de Indústria e Comércio, Diana Tostes, sublinha que as barreiras facilitam a prevenção nos estabelecimentos comerciais. “Antes de entrar na cidade, as pessoas já são orientadas sobre como se portar, conforme o que estabelece o Decreto editado em favor da adoção de medidas preventivas, como o uso de máscaras e assepsia obrigatória nos pontos de vendas”.