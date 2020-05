Bom Jesus do Galho: Saúde adota novas medidas de postura sanitária no combate à Covid-19

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho incluiu o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos, comerciais e de coletivos, entre as medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus no município.

A norma foi estabelecida via decreto Nº 1.764/2020, que estipula ainda outras posturas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus na cidade, como as regras de ocupação de espaços de uso comuns e responsabilização pelo não cumprimento das recomendações.

O decreto reforça a importância da manutenção dos critérios de assepsia pelos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços de Bom Jesus contemplados também por decreto editado anteriormente pelo prefeito municipal.

Segundo observa o chefe do Executivo, é muito importante que todos adotem o conjunto de ações enumeradas no decreto. “Não queremos punir as pessoas, mas proteger nosso povo. É muito necessário que as pessoas evitem aglomerações, usem máscara, o álcool em gel, lavem bem as mãos com água e sabão e se mantenham em casa sempre que possível e mantenham também a distância de segurança quando for necessário ir à rua”, enfatiza William.

A diretora de Indústria e Comércio, Diana Tostes, que vem se reunindo remotamente com empreendedores do município, sublinha que é fundamental a observância dos critérios para presença dos clientes nos estabelecimentos e serviços, que estão incumbidos de organizar filas, quando for necessário, a circulação segura de todos. “Os cuidados têm que começar na entrada do comércio, onde é preciso disponibilizar álcool em gel para quem for ao estabelecimento”.

Diana observa que o momento pede a união responsável de todos. “Só assim, por meio da soma de forças, da solidariedade, é que vamos vencer a pandemia com o menor impacto possível”.

CASOS

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, em Bom Jesus do Galho já foram notificados 35 casos suspeitos da Covid-19. No município, são 105 pessoas monitoradas em isolamento e 91 casos liberados após cumprir o período de quarentena.

Diana informa que todas as medidas tomadas no município seguem os protocolos da OMS e Ministério da Saúde. “Essas ações de contenção da transmissão do coronavírus podem ser revistas a qualquer momento, segundo o cenários que vimos acompanhando atentamente”, conclui a diretora.

