Bom Jesus do Galho retoma ações em barreiras sanitárias

BOM JESUS DO GALHO – Quatro barreiras sanitárias foram instaladas na manhã de sábado (20) em pontos estratégicos de acesso à cidade. A ação educativa envolveu mais de 20 profissionais da saúde, entre enfermeiros, técnicos em enfermagem, motoristas das ambulâncias e equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

A atividade, que integra a campanha de enfrentamento do coronavírus, Bom Jesus Consciente, tem como propósito monitorar a entrada no município de motoristas e passageiros vindos de outras cidades.

Durante a blitz, os viajantes respondem a um questionário sobre o seu endereço de origem e de destino, motivo do deslocamento para Bom Jesus do Galho, tempo de permanência no município, se teve contato com alguém contaminado pelo coronavírus e se apresenta sintomas da doença viral. A equipe da barreira faz a aferição de todos os ocupantes dos veículos, já que a febre é um dos sinais de contaminação.

As pessoas que apresentam sintomas são encaminhadas à rede municipal de saúde local. Se o paciente reside em outro município, ele é orientado a voltar para a sua cidade. Nesse caso, a Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Galho entra em contato com a rede de saúde da região de origem do paciente a fim de que seja monitorado e receba assistência médica em seu endereço ou em unidade hospitalar se houver essa indicação.

Entre as profissionais de saúde atuantes nas barreiras, estão as enfermeiras Clarissa Barros e Elismara Fernandes, que destaca a importância da iniciativa. “Por meio dos dados coletados, pessoas vindas de outras cidades já são orientadas a se manter em casa pelo período de 14 dias, reduzindo a chance do contágio de outras pessoas caso já tenha adquirido o coronavírus”.

Clarissa frisa que as orientações são muito úteis. “Mesmo com a intensa divulgação das instruções sobre como se prevenir da Covid-19, muitas pessoas ainda precisam ser conscientizadas. Então falamos sobre a importância do isolamento social, hábitos de higiene, uso da máscara, que às vezes temos que fornecer a quem passa pela barreira, já que é proibida a circulação pro Bom Jesus sem o uso desse item de segurança”, enumera a profissional de saúde, acrescentando que tem sido muito positivo poder dar boas-vindas às pessoas, mas com segurança.

Segundo ela, quem passa pela blitz da saúde vem acolhendo bem as orientações e agradecendo aos profissionais de saúde por reconhecer o valor da ação em favor da saúde coletiva. “Às vezes, precisamos avisar às pessoas que o coronavírus também anda de carro e, por isso, é necessário o uso da máscara o tempo todo, mesmo dentro dos veículos. É evidente a satisfação da pessoa que recebe essa peça, importante aliada contra a Covid-19”, destaca Clarissa.

A administração municipal reconhece que a medida auxilia no controle da propagação do coronavírus, que já levou a óbito uma moradora do município.

Assessoria de Comunicação