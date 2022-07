Bom Jesus do Galho realiza a aplicação de agregado siderúrgico nas estradas

BOM JESUS DO GALHO – O Governo Municipal de Bom Jesus do Galho, através de parceria firmada com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (CIMVA) e a Usiminas, está operando pátio próprio de agregado siderúrgico (escória de aciaria), um material de alta durabilidade que trará melhores condições de trafegabilidade nas estradas rurais do município.

Segundo o diretor do Departamento de Obras, João Batista, o município já recebeu nos últimos dias mais de 6.000 toneladas do material. A iniciativa faz parte do Plano de Recuperação das Estradas Vicinais e além do patrolamento e demais melhorias que o Departamento de Obras vem realizando nas estradas, o trabalho começa a receber agora o reforço programado e necessário.

“O objetivo é cuidar primeiro de pontos que se tornam críticos no período das chuvas. Este é um compromisso firmado pela administração, de revitalizar e permitir um acesso de segurança e qualidade em todas as vias rurais do nosso município”, disse o diretor.

Assessoria de Comunicação