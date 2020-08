Bom Jesus do Galho: Lar Recanto dos Idosos recebe cestas arrecadadas durante Live Solidária

BOM JESUS DO GALHO – A equipe de produção da Live Solidária, promovida no último 26 de julho, entregou na manhã da última sexta-feira (31) ao Lar Recanto dos Idosos as cestas básicas arrecadadas durante o evento virtual, que reuniu músicos regionais no Dia dos Avós. Realizado no Minas Clube, um dos principais pontos turísticos de Bom Jesus do Galho, o evento foi resultado da parceira entre a Prefeitura de Bom Jesus, por meio do seu Departamento de Cultura e Turismo, patrocinadora do evento, juntamente com empresas locais, e organizado pela Detalhes Cerimoniais.

Júnior Nascimento, Eloy Neto e Luan, Playboy do Forró, Ronaldo Silva, Jander Batista e André Will foram os músicos que se apresentaram na Live – todos filhos do município.

“O sucesso da programação ficou evidente pela audiência conquistada e que se manteve interagindo pelo chat e enviando suas fotos de casa”, observa Odair Ribeiro, diretor de Cultura e Turismo do município. Ele observa que a Live veio suprir um pouco a falta dos eventos presenciais tradicionais, como a do Bonjesuense Ausente.

No ano passado, a festa lotou a área de eventos com capacidade para 20 mil pessoas. Assim como a Live, o Bonjesuense Ausente prestigia talentos locais que sempre são atrações ao lado de bandas reconhecidas nacionalmente, como Calcinha Preta, Antony e Gabriel; e outras regionais, como a banda de rock Gertrudes.

FICA EM CASA

Nesta semana, seu vocalista, Jayme Souza, enviou um vídeo aos bonjesuenses falando sobre a saudade da apresentação que fez no centro da cidade e ainda recomendando que as pessoas se mantenham em casa, que se protejam do coronavírus e já torcendo para que um reencontro seja breve com seus fãs. A banda Gertrudes se apresentou no mesmo dia em que foi realizada uma atração inédita no município, a exposição de carros antigos, que contou com o Clube do Fusca e do Clube dos Antigos, ambos de Ipatinga; além de Opaleiros do Vale; Clube do Fusca Bela Vista, de Bela Vista de Minas; Avaant, de Governador Valadares, e os Intocáveis, de Caratinga.

Assessoria de Comunicação