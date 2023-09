Bom Jesus do Galho inicia 104ª edição do Jubileu

BOM JESUS DO GALHO – A cidade de Bom Jesus do Galho deu início nesta quinta-feira (7), a 104ª edição do Jubileu do Senhor Bom Jesus. A celebração tradicional recebe anualmente milhares de fiéis de diversas localidades.

A festividade iniciou com a procissão com a imagem do Senhor Bom Jesus, saindo da Capela do Recanto dos Idosos. Em seguida, a missa de abertura presidida por padre Dione Leandro, pároco da Paróquia do Senhor Bom Jesus. Ao longo da programação, também estão previstas missas no Cristo Paz.

Padre Dione destaca o convite para os dias de Jubileu, que é “tempo de graça” na vida de todos os paroquianos. “Mas, é também um tempo de graça para o romeiro que visita o nosso Santuário. O Santuário está de portas abertas para acolher os romeiros, sua família e caravana. Venha rezar conosco. Louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele realiza nas nossas vidas e colocar aos pés do Senhor Jesus as suas intenções. Apresente diante do altar do Senhor as suas necessidades, rezes conosco a Eucaristia, participe do sacramento da confissão, porque este momento é muito forte na vida de todos nós. Queremos acolher com grande alegria todos os romeiros. Nosso Santuário está de portas abertas”.

A Paróquia realizará confissões em todos os dias do Jubileu, nos horários das 8h às 11h, 14h às 17h e 18h às 20h30. Para receber as indulgências do Jubileu é recomendado aos fiéis a realização de uma boa confissão, receber a comunhão, rezar na igreja a consagração ao Senhor Bom Jesus, Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai nas intenções de Papa Francisco.

Explicação do Brasão da Paróquia do Senhor Bom Jesus – Bom Jesus do Galho

O Brasão está bipartido com esmalte azul e vermelho, estas cores estão diretamente ligadas à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo: Sua paixão (representada pelo esmalte vermelho) e sua Ressurreição (representada pelo esmalte azul).

O Globo com a Cruz – é inspirado na ordem dos Cartuxos, representa mundo e a Humanidade redimida a partir da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, como arma São Bruno: o mundo gira e a Cruz está estática.

A Flor de Liz é uma representação heráldica da flor encontrada na natureza e está ligado à realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a presença e intercessão de Maria, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e seu esposo São José, pai adotivo de Jesus.

A Coroa de Espinhos e Cravos nos remetem a Paixão de Jesus Cristo sobre o esmalte vermelho diretamente ligado à paixão e redenção.

Em algarismos romanos (XVIII – XI – MCLV) temos a data da criação de nossa paróquia por decreto do Bispo Diocesano de Caratinga.