Bom Jesus do Galho ingressa no projeto QualiGuia

Na quarta-feira (21), as nutricionistas Cláudia Tramontt e Marina Leandro do projeto QualiGuia, visitaram o município de Bom Jesus do Galho, que é um dos 20 municípios do estado de Minas Gerais, e um dos 64 do Brasil, selecionados para receber o projeto QualiGuia.

O QualiGuia é um projeto do Programa de Apoio ao desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), uma parceria entre a Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens/USP) e o Ministério da Saúde.

O projeto vai ofertar um curso à distância de formação profissional sobre os Protocolos de Uso do Guia Alimentar para a População Brasileira, documentos oficiais do Ministério da Saúde.

O público-alvo do projeto são os profissionais de nível superior da Atenção Primária à Saúde.

Além do curso, o projeto prestará apoio institucional à gestão municipal de saúde por um período de 6 meses.

A Secretária Municipal de Saúde Maria Aparecida Lucas B. do Carmo destaca que é uma satisfação para o município ter sido contemplado com um projeto tão relevante e de destaque no cenário nacional, tamanha a magnitude de sua importância na qualificação dos nossos profissionais para orientação alimentar individual e o impacto na prevenção das doenças e agravos não transmissíveis (DANTs).

Quem esteve presente junto à equipe foi o Prefeito Municipal Padre Aníbal que ficou lisonjeado com a escolha de Bom Jesus do Galho para receber este projeto e destacou sobre a importância do trabalho em equipe que vem sendo desenvolvido pelos profissionais em prol da saúde de nossos munícipes, além do apoio em relação a capacitação que será ofertada através do curso.