Bom Jesus do Galho enfrenta dificuldades com quantitativo de doses de vacina contra a covid-19

Mais de 300 pessoas procuraram a imunização na manhã de ontem; apenas 70 doses foram distribuídas

BOM JESUS DO GALHO- Um tumulto foi registrado na manhã de ontem, na cidade de Bom Jesus do Galho, na Praça Padre Dionísio Homem de Faria, onde está montada a sala de vacinação contra a covid-19.

Nesta quinta-feira (6), a população bonjesuense, na faixa etária acima de 60 anos, foi convocada para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. No entanto, o público que compareceu era quase cinco vezes maior que o número de doses disponibilizadas. O prefeito Aníbal Borges (PT) esteve no local e buscou esclarecer à população o porquê de não haver doses suficientes.

Por meio de nota encaminhada ao DIÁRIO, a Prefeitura de Bom Jesus do Galho informou que, na noite anterior à vacinação, uma funcionária da Secretaria de Saúde fez a distribuição de senhas “sem a autorização da gestora responsável pela sala de vacinação, contra as orientações e agravando a situação, trazendo constrangimento”.

Seriam distribuídas 70 doses e apareceram mais de 300 pessoas. “Como todos já sabem, o Brasil está tendo dificuldades em obter insumos para a fabricação das vacinas e isso tem ocasionado grandes transtornos a toda a população e, em Bom Jesus do Galho, não tem sido diferente. As doses que chegam são em números muito pequenos ao se comparar pelo número de habitantes. Mas, todas as medidas foram tomadas para voltar à normalidade na aplicação das mesmas”, disse.

