Bom Jesus do Galho encerra 103ª edição do Jubileu

BOM JESUS DO GALHO– Uma tarde marcada pela fé na cidade de Bom Jesus do Galho. O encerramento do Jubileu do Senhor Bom Jesus aconteceu nesta quarta-feira (14) e reuniu fiéis de toda a região.

A bênção teve início às 15h, no palco montado na Praça Padre Dionísio Homem de Faria. Apesar do forte sol, o público seguiu o lema “Com o Senhor Bom Jesus, somos mais que vencedores” e participou ativamente da 103ª edição, a primeira desde o início da pandemia no formato presencial de forma mais ampla.

A praça e ruas próximas também contaram com grande participação das barraquinhas, onde ambulantes e comerciantes puderam vender artesanato, roupas e artigos religiosos, por exemplo. O evento ainda contou com apoio da Polícia Militar e teve banheiros químicos em apoio aos participantes e uma Mostra Fotográfica que retrata a população em situação de rua, idealizada em Caratinga.

O pároco Dione Leandro destaca a participação intensa da comunidade desde o dia 7 de setembro, quando teve início o jubileu. “Este ano celebramos o 103º Jubileu do Senhor Bom Jesus, encerramos nessa data que é 14 de setembro festa da exaltação de Santa Cruz. Para nós aqui enquanto paróquia é muito cansativo porque trabalhamos com uma retomada dos nossos trabalhos presenciais. Nos últimos dois anos tivemos o jubileu de forma remota e hoje louvamos e agradecemos o Senhor Bom Jesus por nos dar a graça de poder celebrar juntos esta festa tão importante na vida da nossa igreja e da nossa comunidade paroquial”.

Padre Dione acrescenta que foram sete dias de oração e que muitas pessoas prestigiaram o evento religioso. “Hoje o 8º dia, o encerramento é muito significativo para nós justamente porque acolhemos aqui no nosso santuário, diversos romeiros e romeiras das mais variadas regiões do nosso Brasil, e isso pra nós é significativo por causa do tamanho do alcance da festa e acima de tudo da evangelização, que somos convidados a realizar a partir do nosso santuário. É um ano que confesso que nos surpreendeu com a participação popular, justamente porque no decorrer desse jubileu nós tivemos a presença massiva de diversas caravanas”.

Conforme padre Dione, é preciso destacar três dias importantes no jubileu. “Sábado, quando acolhemos a romaria da Sociedade São Vicente de Paulo, muito expressiva em nosso santuário. No domingo quando acolhemos na parte da manhã, a romaria do ECC na nossa Diocese de Caratinga e a peregrinação do PLC masculino e feminino de Caratinga também. Foi um momento ímpar na vida do nosso santuário”.

Outro grande destaque para o pároco foi justamente o encerramento, onde os fiéis deram um grande exemplo de fé. “Desde às 6h estamos empenhados nas diversas celebrações aqui no nosso santuário. Encerramos com a celebração das 15h, confesso pra vocês que foi uma participação massiva, desde a primeira missa até o presente momento quando temos a praça do nosso Santuário lotada de fiéis devotos do Senhor Bom Jesus”.