Bom Jesus do Galho: Departamento de Cultura e Turismo concentra força em ações de saúde

BOM JESUS DO GALHO – Dentre os setores afetados pela pandemia do coronavírus está o de cultura e turismo, que em Bom Jesus do Galho precisou suspender algumas atividades do calendário festivo do município.

O titular da pasta de cultura e turismo municipal, Odair Ribeiro, o Zezão, comenta que foi necessário mudar o foco de suas ações pela necessidade de mobilizar a população para o combate do coronavírus “e que isso não significou reduzir o volume de trabalho”.

“A gente nunca imaginava que fosse preciso motivar as pessoas a não visitar nossa cidade por qualquer motivo, ainda mais para se evitar a contaminação por um vírus”, observa Odair.

O diretor conta que abrir mão da encenação da Paixão de Cristo foi “de doer o coração. Mas o motivo foi justo e a decisão sensata, não promover a aglomeração do público na praça, como ocorre anualmente”.

Desde o início da campanha de enfrentamento da pandemia em Bom Jesus do Galho, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo passou a investir na produção e veiculação de vídeos e spots educativos sobre o coronavírus nas redes sociais e aplicativo de mensagem. A difusão de mensagens em som volante também ganhou força. “É muito eficaz esse canal de comunicação. Em um dia, percorremos várias regiões do município onde as mensagens são bem recebidas pelas comunidades”, observa o diretor.

Além da série de peças sobre o coronavírus, Odair também vem trabalhando na produção audiovisual de campanhas de vacinação, combate à dengue e em outras demandadas pela assistência social. “O Auxílio Emergencial e outros programas tendem a motivar a formação de aglomerações no Departamento de Assistência Social. Por isso, elaboramos mensagens orientando as pessoas a tentar solucionar suas questões via online, evitando se deslocar de casa”, explica.

DECRETOS

Os decretos também ganharam destaque em meio à agenda de comunicação. “Por causa da pandemia, o prefeito editou vários decretos regulamentando as práticas comerciais e de prestação de serviço segundo os protocolos da saúde. Esses conteúdos precisaram ser comunicados à população, a quem mora fora da sede, a quem não tem acesso a internet. Então, por mais esse motivo, adotamos o som volante, pela eficácia de seu alcance”, enfatiza Odair, que também vem dando suporte ao setor de limpeza urbana. “Como diretor de Cultura e Turismo, eu me sinto muito à vontade para colaborar com a cidade para quem ganhe aspecto bonito, para que se mantenha limpa, acolhedora, confortável e possa ajudar a promover melhor qualidade de vida a todos. Por ironia do destino, ajudei a lacrar um espaço de convivência e de lazer que sempre motivei a sua ocupação, o nosso jardim da praça Padre Dionísio, para evitar aglomeração, em defesa da saúde”.

Odair explica que, como o momento é de incertezas, ainda é cedo pra anunciar qualquer programação festiva. “Urgente agora é a preservação das vidas. Estamos focando nossa força nesse sentido”, frisa Odair, acrescentando que espera que a pandemia passe logo e que o movimento na cidade volte ao normal, animando a cultura, o turismo, a economia.

Passando a tempestade, vamos retomar nossas programações culturais e buscar minimizar ao máximo os problemas causados pela pandemia. Vamos manter as atividades do setor, sempre com o apoio da Prefeitura e nossos demais departamentos municipais”.

Assessoria de Comunicação