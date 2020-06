Bom Jesus do Galho: Assistência Social lança campanha de combate à violência contra idosos

BOM JESUS DO GALHO – O Departamento Municipal de Assistência Social lançou ontem uma campanha de combate à violência contra idosos, com a distribuição de panfletos sobre a importância de se proteger as pessoas em idade mais avançada.

A ação foi dedicada ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Segundo explica o diretor de Assistência Social do município, Jéferson Melo, busca sensibilizar a população para o combate às agressões que vitimam os idosos e motivar a comunidade a denunciar tais abusos.

“Muitas pessoas entendem que a violência se dá apenas de com ataques físicos, mas não. A violência pode ser psicológica, como abandonar o idoso; sexual; financeira e econômica”, comenta o diretor, que, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), vem atendendo a vários casos de violência contra idosos.

Jéferson observa que o período da pandemia tem comprometido o bem-estar dos idosos. “Muitos se sentem desprotegidos por não se encontra mais seus familiares com frequência. Por isso, é preciso estar atento ao que pode ser feito para que os idosos vivenciem bons momentos, apesar do isolamento, por meio de conversas telefônicas”.

Outras formas de ajudar os idosos, segundo Jéferson, “é as pessoas se oferecerem para ir à rua fazer compras, um modo de poupar os idosos de se exporem ao risco de se contaminar com o coronavírus”.

A campanha da Assistência Social conta com o apoio da Associação Beneficente Ágape (ABA) e do Instituto Cenibra, que patrocinou os materiais como banners, panfletos e cartazes que tratam do tema.

Segundo assessora para Coordenação, Gestão e Desenvolvimento do Projeto, Raquel Eliane Oliveira Soares, “por meio do Projeto Conselho Eficaz Idoso, a ação contribui para o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza”.

Conforme alerta o Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado na revista especializada Lancet Global Health, em 2018, um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência que pode ser visível ou invisível.

SERVIÇO

Se você perceber algum sinal de que um idoso esteja sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Ligue para o Disque 100, para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Polícia Civil e Militar do município.

Assessoria de Comunicação