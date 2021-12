Bom Jesus do Galho: Após recontagem de votos, suplente de vereador cassado se mantém no cargo

CARATINGA- Foi realizada nesta sexta-feira (17), na sede do Cartório Eleitoral de Caratinga, a recontagem de votos para vereador de Bom Jesus do Galho. Participaram do procedimento o juiz Consuelo Silveira Neto, o promotor de Justiça Juarez Serafim, o chefe de cartório eleitoral Arilson Oliveira e o advogado Clausiano Peixoto.

A retotalização poderia gerar alterações no resultado das eleições, em razão da anulação dos votos dados ao candidato Joãozinho Branco (MDB), que teve o nome inserido na urna e teve seu mandato cassado em julho de 2021, por ter sido condenado no âmbito da Justiça Federal. O cargo é ocupado atualmente pela suplente Juliana Batista (MDB). No entanto, o processo manteve os votos de legenda para o partido e Juliana se manteve no cargo.

Conforme o juiz eleitoral Consuelo Silveira Neto, a decisão seguiu rigorosamente as regras do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, que tratam da matéria. “No caso específico, houve o provimento do recurso contra a expedição do diploma que determinou a cassação de um candidato a vereador. Foi determinado o reprocessamento, porque houve uma situação fática e jurídica e, por força do artigo 222, parágrafo segundo, da mesma resolução, os votos foram preservados para a legenda”.

O reprocessamento foi concluído e não houve nenhuma alteração nas cadeiras da Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho. “Os votos foram mantidos e por isso não teve alteração do coeficiente eleitoral. E a candidata que substitui o cassado, era a suplente do próprio partido. A recontagem é sempre necessária quando há uma situação jurídica ou fática, seja do candidato, da coligação, ou do partido que pode impactar o resultado da eleição. A retotalização como é um processo relativamente simples, nós precisamos prezar pela transparência, até porque vocês todos (imprensa) puderam acompanhar o reprocessamento. Sempre deve prevalecer a vontade do eleitor, e a vontade é aquele que sempre prevalecer e os eleitos tem que cumprir as regras do jogo. Qualquer candidato eleito que descumpre qualquer um dos atos normativos no que se refere a eleição pode ser punido”, explica Consuelo.

O advogado de Juliana, Clausiano Peixoto, comentou o resultado que, conforme ele afirma, já era esperado. “Já sabia, tinha conversa que a minha cliente iria perder o mandato, mas, a gente já sabendo o que tem dentro da resolução, já sabia que esse reprocessamento não mudaria nada na decisão jurídica e fática da Câmara, que é manter a senhora Juliana como vereadora como a gente conseguiu no mês de maio na cassação do diploma do senhor João Mauro, e consequentemente a Câmara deu posse para a Juliana. E hoje aconteceu o que tem que acontecer, para dar transparência como o doutor Consuelo disse”.

A vereadora Juliana Batista também falou a respeito do resultado e seus projetos durante o mandato em Bom Jesus do Galho. “Me sinto muito honrada, sempre gostei de estar no meio de pessoas humildes, pessoas do bem, como eu, estou muito feliz, só tenho que agradecer. Foi o que eu queria, vou fazer jus do que Deus fez e do que a justiça fez. Eu confio na justiça, a porta que Deus abre ninguém fecha, sou promessa de Deus. Bom Jesus pode esperar mais trabalho, mais Juliana no meio do povo, mais Juliana lutando pelo bem do meu município, da cidade, e de todas as pessoas que até a mim chegarem. O ser humano sempre fica ansioso, mas sempre confiei em Deus, nos meus advogados”.