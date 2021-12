Bom Jesus do Galho: Adiada recontagem de votos para vereador

CARATINGA– A Justiça Eleitoral adiou a recontagem de votos para vereador de Bom Jesus do Galho, que aconteceria nesta terça-feira (14). Devido a problemas técnicos, o procedimento será realizado na sexta-feira (17), às 16h, no cartório eleitoral.

A recontagem pode gerar alterações no resultado das eleições, em razão da anulação dos votos dados ao candidato Joãozinho Branco (MDB), que teve o nome inserido na urna e teve seu mandato cassado em julho de 2021, por ter sido condenado no âmbito da Justiça Federal. O cargo é ocupado atualmente pela suplente Juliana Batista (MDB).

O juiz eleitoral Consuelo Silveira Neto destaca as informações do procedimento. “O reprocessamento, a retotalização, acontece toda vez que uma situação fática ou jurídica de um candidato, partido ou coligação é alterada. Sabemos que relação à eleição para a Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho houve uma alteração jurídica com relação a um dos candidatos eleitos, o que exige o reprocessamento dos votos até para verificar o impacto dessa decisão no que se refere o quociente eleitoral”.

Consuelo explica o motivo do adiamento da retotalização. “O reprocessamento estava programado para hoje (ontem), contudo, por questões técnicas, não foi possível dar início a essa retotalização. Em contato com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), este sugeriu que fosse designada uma nova data, que será na sexta-feira, para que seja feita a retotalização sem os votos atribuídos ao vereador”.

O juiz ainda esclarece que trata-se de um procedimento público e transparente. “Feito todo eletronicamente, em que serão excluídos os votos para aquele vereador, o que pode ou não impactar nos eleitos para a Câmara de Vereadores. Então, a retotalização não significa, necessariamente, que vai ocorrer uma alteração. Depende se vai haver alteração do quociente eleitoral ou não”.