Bolsonaro rebate Lula sobre paixão por amantes e se declara para Michelle

Declaração de Lula foi dada em evento de dois anos do 8 de Janeiro. À ocasião, ele falou que os maridos são “mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu a fala do chefe do Executivo nacional, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comparou o sentimento dele pela democracia com uma paixão de maridos por suas amantes. O discurso do petista ocorreu nesta quarta (8/1), no evento de dois anos de atos antidemocráticos que marcaram o dia 8 de janeiro de 2023.

“Segundo o Lula, maridos amam mais as amantes? Esse é o chefe da Nação que fala em família? O que podemos esperar desse cidadão? A família é a base da sociedade, dispensa comentário. Sou apaixonado pela minha esposa e, com toda certeza, a grande maioria dos maridos”, afirmou Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais.

A justificativa usada por Lula para, segundo ele, declarar-se à democracia assim como um marido é apaixonado por suas amantes, foi porque o petista conhece “o valor dela”. Ele relembrou o passado sindicalista — quando, em 1968, fez, junto a operários de São Bernardo do Campo, a primeira greve.

“Então falar de democracia para mim é uma paixão, não é uma coisa pequena”, declarou. “Eu não sou aqueles democratas que acham que ‘se eu tiver as coisas tudo bem; se os outros não tiverem, perfeito’. A democracia não é isso. A democracia é aquela que garante (a) todo mundo ter oportunidade para vencer na vida”, continuou o presidente.

