Bolsonaro é internado para exames de rotina em SP

Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta quarta-feira (23/8) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado, na manhã desta quarta-feira (23/8), em São Paulo, para realizar exames de rotina. A informação foi confirmada pelo advogado Fabio Wajngarten a reportagem do Estado de Minas. e acordo com o advogado, o ex-presidente está internado no hospital Vila Nova Star e está sendo cuidado pelos médicos Maurício Wajgarten e Antonio Macedo. Conforme Wajngarten, ele deve ter alta nesta quinta (24).

A internação acontece um dia depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas ligadas a eles foram intimados ontem pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimentos. Desde a cirurgia a que foi submetido depois da facada de 2018, Bolsonaro já foi hospitalizado diversas vezes por causa de dores abdominais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) informou que “de tempos em tempos” o ex-presidente Jair Bolsonaro realiza exames de rotinas para avaliar as consequências da facada. Em suas redes sociais, o parlamentar ressaltou que a internação não tem relação com o tratamento dentário feito por Jair Bolsonaro na última sexta-feira (18/8).