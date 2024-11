Bolsonaro deve ser julgado em 2025 para evitar tensões na eleição de 2026

⚖️ Ministros do Supremo consideram que a conclusão dos processos no próximo ano é relevante para evitar o prolongamento das discussões sobre as investigações

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de militares e de aliados deve ocorrer no primeiro semestre de 2025 para evitar que os casos se arrastem até as eleições presidenciais de 2026.

A Polícia Federal encerrou nesta quinta-feira (21/11) as investigações sobre os planos golpistas elaborados por Bolsonaro e aliados para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022.

O relatório final da investigação foi enviado para o ministro Alexandre de Moraes. São cerca de 800 páginas que trazem o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Fonte: Estado de Minas