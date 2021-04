Bolsa Família terá mais de 3 mil pessoas contempladas com o Auxílio Emergencial 2021 em abril

DA REDAÇÃO- O calendário de pagamentos do Bolsa Família deste mês teve início nesta sexta-feira (16), para quem tem o NIS com final 1.

No município de Caratinga, o valor da folha de pagamento do Auxílio Emergencial 2021 para o público do Bolsa Família em abril é de R$ 887.725,00. Segundo o que é previsto na legislação, o público do Bolsa Família recebe o Auxílio Emergencial desde que existam pessoas no grupo familiar que atendam aos critérios e o valor do auxílio seja maior que a quantia já recebida pelo Bolsa Família.

Aplicativo e CadÚnico

Paralelamente, segue ativo o calendário de repasses da primeira parcela para o grupo de trabalhadores que se inscreveu por meios digitais e os que integram o Cadastro Único do Governo Federal. Até agora, já foram contemplados os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, num total de 11,88 milhões de famílias e com um repasse de R$ 2,46 bilhões. O próximo grupo a ser contemplado é o de nascidos em junho, no domingo (18.04). Serão mais 2,43 milhões de famílias contempladas com transferências de recursos federais que somam R$ 502 milhões.

O calendário de repasses da primeira parcela segue até o dia 30 deste mês. O modelo de escalonamento das transferências, adotado no ano passado, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. O cronograma para saques tem início em 4 de maio para nascidos em janeiro e vai até 4 de junho para quem faz aniversário em dezembro. A estimativa é de que as quatro parcelas do Auxílio Emergencial 2021 cheguem a um total de 40 milhões de famílias, a partir do orçamento de R$ 44 bilhões aprovado pelo Congresso Nacional.

Desde 2 de abril, os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais da Caixa e os integrantes do Cadastro Único do Governo Federal podem conferir se têm direito a receber o benefício pelo site www.cidadania.gov.br/auxilio.

O Ministério oferece, ainda, atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS – Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 – Brasília/DF.

Quem pode receber?

O Auxílio Emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família e é concedido automaticamente ao trabalhador que estava recebendo, em dezembro de 2020, o Auxílio Emergencial e sua Extensão, desde que cumpra as novas regras de elegibilidade. O pagamento é feito por meio de conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador elegível.

Os critérios de elegibilidade para o Auxílio Emergencial 2021 foram aprimorados, atendendo recomendações de órgãos de controle. O benefício é pago a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos. Trabalhadores formais continuam impedidos de solicitar o recurso.

Além disso, cidadãos que recebam benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família e do PIS/PASEP, não fazem parte do público que receberá as parcelas de R$ 250.

Em 2020, o Governo Federal investiu R$ 295 bilhões no pagamento do Auxílio Emergencial e sua Extensão. O benefício chegou diretamente a 68 milhões de pessoas. O Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, foi pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 para mulheres provedoras de família monoparental, enquanto a Extensão do Auxílio Emergencial (MP nº 1000 – MIL) teve até quatro parcelas de R$ 300 para o público geral e de R$ 600 para a cota dupla.

==

Relatório da folha de pagamentos do auxílio emergencial 2021 (famíliasPBF) e do Programa Bolsa Família, municípios, abr/2021

Fonte: Folha de pagamentos do PBF, ABR/2021; Folha de pagamentos ordinária e complementar do Auxílio Emergencial 2021, ABR/2021