Bolsa Família: pesagem dos beneficiários se encerra na próxima semana

CARATINGA- O Bolsa Família é um programa federal de transferência direta de renda às famílias de pobreza ou de extrema pobreza com a finalidade de promover seu acesso aos direitos sociais básicos e romper o ciclo da pobreza. O Programa é realizado por meio de auxílio financeiro vinculado ao cumprimento de compromissos(condicionalidades)na saúde, educação e assistência social.

O objetivo das condicionalidades é garantir a oferta das ações básicas, e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias, além de contribuir para a inclusão social.

Na saúde, devem ser ofertados serviços para a realização do pré-natal das gestantes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e imunização das crianças. Assim, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos devem ser assistidos pelo Programa Saúde da Família, que oferta os serviços necessários.

A pesagem do público citado faz parte do acompanhamento realizado pelas equipes das Unidades Básicas da Saúde, sendo que o procedimento é feito duas vezes ao ano, e o prazo para pesagem neste primeiro semestre encerrará no dia 30 de junho.

Simone Soares, coordenadora da Atenção Básica do município ressalta que o procedimento está sendo realizado na sede e distritos. “Para que a família não perca o benefício é importante levar as crianças com o cartão de vacina e SUS, para que possam ser pesadas e seja acompanhado todo o esquema nutricional da criança. E as mulheres de 14 a 44 anos procurar a unidade de saúde. As pessoas que residem no centro, que não possuem PSF devem procurar a Policlínica no horário de 7h às 17h”.