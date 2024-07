Bolsa Família atende a 4.943 famílias de Caratinga neste mês de julho

DA REDAÇÃO- Neste mês de julho, o Bolsa Família alcança 4.943 famílias de Caratinga. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Com a inclusão recorde neste ano de 500 mil novas famílias no Programa Bolsa Família, o pagamento neste mês de julho inicia com um investimento de R$14,2 bilhões do Ministério do MDS em todo o País. O benefício médio de R$ 682,56 alcança 20,83 milhões de famílias em todo o Brasil e começa a ser pago nesta quinta-feira (18/07).

A inclusão de meio milhão de novas famílias no Bolsa Família faz parte do trabalho do Governo Federal com foco em áreas de baixa cobertura e territórios vulneráveis por meio da busca ativa, desempenhada para a qualificação dos dados do Cadastro Único, que visa identificar e incluir famílias elegíveis que ainda não recebem o benefício do programa de transferência de renda.

Calendário

Os repasses do Bolsa Família são feitos sempre de maneira escalonada. Em julho, os pagamentos iniciam nesta quinta-feira (18.07), com os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. As transferências seguem até o último dia do mês, quando recebem os beneficiários com NIS final zero. As transferências são realizadas sempre nos dias úteis.

A exceção fica por conta dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Nestes casos, os beneficiários podem movimentar o recurso recebido no primeiro dia de pagamento, independente do NIS.