Finalizado protocolo de solicitações de bolsas para o Edital 2020

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, recebeu durante os dias 16 de março a 16 de abril, pedidos de atletas e equipes visando à contemplação de bolsas referentes ao Edital 2020 do Programa Bolsa Atleta Municipal.

O Programa Bolsa Atleta foi instituído no município de Caratinga no ano de 2011, tendo seu primeiro edital lançado em 2012, sendo precursor entre os municípios mineiros a desenvolver tal política pública. Em 2020, foram protocolados 38 pedidos de atletas/equipes de 11 modalidades esportivas atletismo (19); Jiu-jitsu (7); Taekwondo (3); Tiro Esportivo (2); Basquete (1); Ciclismo MontainBike (1); Fisioculturismo (1); Futevôlei (1); Futsal (1); Skate (1) e Voleibol (1). Das 38 solicitações, 23 são para renovação de bolsa e 15 são para novas bolsas (atletas e equipes que não foram beneficiados pelo edital 2019).

Em 2020 serão distribuídos R$ 70.000 através de bolsas esportivas com o objetivo de fomentar a participação dos atletas/equipes caratinguenses em competições esportivas a nível estadual, nacional e internacional, um aumento de 10% do valor em relação ao ano de 2019. Os atletas beneficiados deverão comprovar o gasto dos valores recebidos através de notas fiscais, sendo as parcelas liberadas somente após a devida comprovação de utilização do recurso.

De acordo com o presidente do Conselho de Esportes e Lazer, Leandro Viana, o Conselho deverá analisar os pedidos dos atletas/equipes através de uma comissão de análise. Essa comissão avaliará todas as solicitações, catalogará e pontuará todas as atividades esportivas das quais os solicitantes participaram em 2019 para obter um ranqueamento final de pontuação. Também será levado em consideração a relação de competições disputadas, o total de pódios obtidos pelos atletas, e a relevância das premiações conquistadas ao longo de 2019 (nível de importância da competição). A comissão tem o prazo de 30 dias para divulgar o resultado final do Edital 2020 do Programa Bolsa Atleta Municipal.

“É importante frisar que o Bolsa Atleta Municipal é um programa voltado ao esporte de alto rendimento. Ou seja, para atletas que já possuem uma trajetória esportiva comprovada através de resultados relevantes, com participação em competições de alto nível técnico em sua modalidade”, destaca Leandro.