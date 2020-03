Boletim epidemiológico contabiliza 34 casos suspeitos

CARATINGA- O boletim epidemiológico da Prefeitura de Caratinga, atualizado à 16h25 de ontem, trouxe 34 casos suspeitos para o Coronavírus. Deste quantitativo, dois são pacientes residentes em Inhapim, um em Piedade de Caratinga e outro residente no município de São Paulo, a qual estava de passagem por Santa Bárbara do Leste. A maioria dos casos é de pessoas com idade entre 20 e 49 anos.

CASU

O Hospital Irmã Denise – CASU recebeu irmãos (gêmeos), com suspeita de infecção pelo COVID-19. Eles foram admitidos com queixa de tosse, coriza nasal e febre. São crianças apresentando quadro clínico e hemodinâmico estável no momento. Eles estão em leitos específicos para o tratamento da doença, sendo monitorados e atendidos com todo protocolo mais atualizado. Solicitado exames de imagem, laboratório, bem como sorologias para elucidação do patógeno em questão.

No total, até o momento, estão sendo atendidos cinco pacientes – incluindo um homem de 44 anos, que deu entrada no dia 17 de março e segue internado. O quadro clínico de todos é considerado estável.