BOLETIM DA VIDA

O paciente Miguel de Faria venceu a covid-19 e conta sua história de superação

CARATINGA – Esperança, empatia e superação, são palavras que representam as histórias contadas pelos pacientes que venceram a covid-19. A doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como Novo Coronavírus, ainda está sendo estudada para que o tratamento, e principalmente, a cura da doença seja encontrada. Muitos estudos sobre vacinas estão sendo realizados e testados. Por hora, em meio a tantas informações e desafios procuramos destacar boas notícias.

O paciente Miguel Corrêa de Faria, de 64 anos, que é morador de Caratinga e passou três dias na UTI covid-19 e cinco dias na enfermaria covid-19 do Casu – Hospital Irmã Denise venceu a doença e está curado. Ele conta um pouco de sua experiência na fase mais grave da doença. “Fui levado até o Casu, chegando lá fui direto para a UTI, fiz o exame e foi constatado que eu estava positivo com a covid-19. Eu fiz o tratamento, passei três dias na UTI com muita dificuldade para respirar, não tinha apetite, uma sensação de derrota mesmo. Eu fiquei muito triste, chocado e houve a necessidade de colocar oxigênio”.

Após o terceiro dia na UTI o paciente sentiu-se melhor e pode ser transferido para a enfermaria. “Do quarto para o quinto dia eu senti uma melhora muito grande. Uma sensação já de vitória sobre a covid-19 e fui melhorando no decorrer do tempo. Recebi um tratamento excepcional, médicos muito atenciosos e muito educados, as enfermeiras e técnicas de enfermagem com um atendimento maravilhoso, e inclusive, as pessoas que ali estavam trabalhando na limpeza do ambiente eram muito educadas e bem treinadas”.

O momento mais feliz para Miguel de Faria foi o da alta hospitalar, embora ele tenha ficado pensativo pelos amigos que fez durante a internação e ainda precisariam lutar contra a doença. “No oitavo dia de internação o médico me disse que eu teria alta, naquele instante eu fiquei muito feliz, mas por outro lado também fiquei pensando naquelas pessoas que ali estavam. No decorrer dos dias que passaram nos tornamos amigos, tanto os pacientes quanto as pessoas que estavam ali trabalhando, nos tornamos uma família. Eu só tenho a agradecer a todos que cuidaram de mim, até o último momento de tirar a foto juntamente com a equipe. Até o momento da minha saída eu me senti muito acolhido. Essa vitória não foi só minha, mas de todos que estavam juntos fazendo aquele trabalho”, finaliza Miguel.