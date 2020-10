BOLETIM DA VIDA

Médico Diogo Pena fala sobre a importância da empatia e do amor ao próximo em tempos de pandemia

CARATINGA – Empatia e amor ao próximo são sentimentos fundamentais para o vice-diretor clínico do Casu – Hospital Irmã Denise durante o período de atendimento na linha de frente da pandemia. Meses depois que o trabalho se iniciou o médico fala sobre as experiências e os desafios impostos para as pessoas que estão lutando diariamente para salvar vidas, e revela o qual a maior lição que vai levar deste período.

A rotina diária de todos se alterou durante a pandemia, o médico Diogo Pena conta o que mais impactou o seu dia a dia por ser um profissional da linha de frente. “Eu percebo que essa pandemia mudou a vida de todo mundo como um todo. A forma como nós estamos enxergando a vida está sendo diferente de uma maneira geral. Para nós da linha de frente, até a rotina ao chegar em casa muda muito, aquele mede de chegar e abraçar seu filho, dar um beijo, a gente fica com muito receio no convívio familiar”.

A cura de um paciente que foi infectado pelo novo coronavírus significa muito para cada profissional que atua na linha de frente, e cada vitória do paciente também é uma vitória da equipe. “Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, e todos os dias eu peço sabedoria e discernimento para conviver com essa nova situação. O paciente que a gente cuida é o pai de alguém, o marido, o avô, então gente tem que colocar a empatia em primeiro lugar. Nós profissionais da saúde nos esforçamos diariamente para estar ao lado do paciente e vencer junto com ele”, conta Dr. Diogo.

Com relação aos cuidados e medidas protetivas, o médico afirma que precisam ser mantidas, e que precisa haver mais empatia e amor ao próximo em situações como esta. “A gente tem que levar isso mais a sério, infelizmente, a gente sai na rua e vê muitas pessoas, algumas que estão ali desnecessariamente. É importante manter a consciência e pensar coletivamente, praticar a empatia e o amor ao próximo”. E quando é questionado sobre qual a sua maior lição deste período ele não exita. “A experiência que eu vou levar disso tudo é o valor que a vida tem. Valorizar as coisas simples da vida que antes passavam despercebidas”, finaliza o médico.