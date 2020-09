BOLETIM DA VIDA

Empatia, acolhimento e humanização. A enfermeira, Maria Luiza Caldas Dornellas, que atua na linha de frente do Casu – Hospital Irmã Denise, conta como é o sentimento de estar prestando este atendimento

CARATINGA – A rotina diária de um hospital é muito cansativa e exige atenção total dos colaboradores, e com a pandemia essa rotina se tornou ainda mais minuciosa. O fato dos pacientes, suspeitos ou confirmados para a covid-19, não poderem receber visitas de familiares faz com que os profissionais da linha de frente exerçam ainda mais a empatia, o acolhimento e a humanização no atendimento. Ações que já fazem parte da rotina diária dos colaboradores do Casu – Hospital Irmã Denise se intensificaram ainda mais durante o período de pandemia.

A enfermeira, Maria Luiza Caldas Dornellas, que atua na linha de frente do Casu – Hospital Irmã Denise, conta como é o sentimento de estar prestando este atendimento. “Estar atuando na linha de frente contra a covid-19 é uma sensação muito gratificante para a gente, porque nós que temos mais contato com os pacientes aprendemos a ter mais empatia. O paciente ele se encontra ali no meio de desconhecidos, eles têm medo, insegurança e eles só tem a gente como referência, então a sensação é de gratidão mesmo por podermos estar ali para cuidar deles”.

O momento da alta hospitalar, que é um dos mais esperados pelos pacientes, representa muito para os profissionais da linha de frente também. “Quando eles recebem alta é uma sensação única, porque significa que o nosso trabalho valeu a pena, o nosso esforço valeu a pena, e não tem nada melhor do que isso, ver que o paciente saiu bem e curado, ver que eles estão de volta para o lar deles, para a família deles. É a melhor coisa poder dar o nosso melhor passar um longo período com os pacientes durante o plantão para que não se sintam sozinhos”, conta a enfermeira.

A preocupação e o cuidado com pacientes, familiares e com a própria equipe são constantes. Para os familiares que ficam aflitos a espera de notícias a enfermeira Maria Luiza tem uma mensagem. “O que eu tenho a dizer para famílias e pacientes, que ainda estão lutando, é que isso vai passar! No que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar, nós estamos abraçando essa causa junto com todos os pacientes”.

O Casu – Hospital Irmã Denise disponibiliza um canal de comunicação exclusivo para familiares de pacientes que estejam internados na UTI Covid-19. Os familiares podem enviar mensagem pelo WhatsApp para saber notícias dos pacientes pelo número: (33) 9114-0917. Para obter a informação é necessário que o solicitante informe o nome completo do paciente, assim como, o grau de parentesco.