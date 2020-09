BOLETIM DA VIDA

A rotina de quem atua na linha de frente

CARATINGA – A pandemia mudou a vida do mundo inteiro e afetou a vida e a rotina de diversas pessoas. Desde que o mundo parou em função dos efeitos do novo coronavírus os profissionais da saúde que atuam na linha de frente passaram por muitas mudanças para aprender a lidar com a nova realidade. Por isso, é possível afirmar que esses profissionais tiveram a sua rotina, pessoal e profissional, totalmente alteradas para lutar para salvar vidas na linha de frente.

A fisioterapeuta Débora Maria de Jesus Milena, faz parte da equipe multidisciplinar do Casu – Hospital Irmã Denise e conta como tem sido a sua rotina na luta contra a covid-19. “Essa pandemia mudou a rotina de todo o mundo, desde o momento que você chega no trabalho com os cuidados redobrados com os pacientes, com os próprios colegas de trabalho e até mesmo em casa, o contato que a gente tem em casa. A preocupação é não levar o vírus para casa. Nós temos que ao chegar em casa ter mais precaução do que nunca, retirar sempre os sapatos do lado de fora, manter as mãos sempre limpas, nunca usar as mesmas roupas”.

Tantos cuidados também tem seus momentos de satisfação, e alta hospitalar dos pacientes é um deles. “Quando o paciente recebe alta é uma sensação de alívio de dever cumprido é uma satisfação muito grande”, conta Débora. E ela deixa uma mensagem para todas as pessoas se cuidarem ao máximo. “A mensagem que eu quero deixar é para que as pessoas não menosprezem esse vírus, eu estou lá na linha de frente cuidando desses pacientes, então tomem cuidado, se protejam, protejam os familiares, cuim dos seus, aqueles que puderem fiquem em casa”, finaliza a fisioterapeuta.