BOLETIM DA VIDA

Médico de Ubaporanga recebe alta do Casu Hospital Irmã Denise curado da covid-19

CARATINGA – O médico Gleydson Delfino Ferreira, de 37 anos, é do município de Ubaporanga e ao contrair a covid-19 atuando na linha de frente contra a pandemia, teve que trocar de lado e se tornou paciente no Casu – Hospital Irmã Denise. Ele foi admitido na unidade no dia 29 de agosto, com quadro de tosse e febre. Já tinha o diagnóstico confirmado de infecção por SARS-CoV2, e precisou de oxigenoterapia suplementar (por meio de máscara e sessões de ventilação não invasiva). No dia 05 de setembro, ele recebeu alta curado da doença e cheio de gratidão por este desfecho.

O médico Gleydson Delfino Ferreira, conta o processo entre descobrir a doença e se internar para o tratamento no Casu. “Já fazem 5 meses que comecei nessa luta contra a pandemia da covid-19, trabalhando diretamente na linha de frente, e comecei a ter sintomas da doença. Fique em isolamento na minha casa, mas a situação complicou, e comecei a presentar febre alta, dispneia e muita tosse fui diretamente para a UPA de Caratinga, onde recebi um apoio sem explicação. De lá fui transferido aqui para o Casu, onde eu tive um apoio sem explicação da equipe toda do hospital”.

Após vencer a covid-19, Gleydson Ferreira, demonstrou muita gratidão pelos cuidados recebidos na unidade e pelo carinho da equipe multidisciplinar. “Fui atendido por uma equipe multidisciplinar, uma equipe que não mediu esforços hora nenhuma. E peço até desculpas, pois eu fui muito chato, mas teve uma hora que eu não aguentei e a equipe toda chegou e me abraçou porque eu não precisei ser entubado, mas faltou pouco para eu ir para a UTI. Eu deixo meu agradecimento ao Casu, que é uma entidade que tem ajudado muito a população da nossa região. Se não fosse o Casu eu acho que não estaria aqui hoje. Agradeço a todos”, finaliza o médico.