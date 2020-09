BOLETIM DA VIDA

Ricardo Medina venceu a covid-19 após 15 dias de internação

CARATINGA – O operador de máquinas Ricardo Medina de Azevedo, de 39 anos, é morador do município de Ubaporanga e após 14 dias de interação venceu a covid-19. Ele foi admitido na enfermaria covid-19 do Casu – Hospital Irmã Denise no dia 07 de agosto e apresentava um quadro de tosse seca e febre há cerca de 6 dias, evoluindo com dispneia aos pequenos esforços. E após uma piora no quadro respiratório foi transferido para a UTI covid-19, onde ficou por 09 dias internado. E, finalmente, no dia 21 de agosto recebeu alta curado da doença.

Para Ricardo Azevedo, o momento da alta traz um sentimento intenso de gratidão. “Primeiramente, tenho que agradecer muito a Deus, a todos os familiares e amigos que rezaram por mim. Eu peguei a covid-19 devido a uma cirurgia de vesícula realizada em outro hospital, e eu sei o que é a covid-19 eu fiquei internado na UTI e recebi um tratamento excelente aqui no Casu, todos os funcionários e médicos estão de parabéns. E não é fácil, hoje fazem 15 dias, e graças a Deus eu saio daqui curado”.

Kênia Azevedo, é secretária de Saúde do município de Ubaporanga e esposa do paciente Ricardo Azevedo, e esteve presente no momento de sua tão esperada alta. “Foi um susto muito grande a gente ter passado por isso tudo, tem 15 dias hoje que ele estava internado, e foi um momento de muita união com a família de oração para que ele reestabelece a saúde dele 100%. Desde o início, nós fomos muito bem acolhidos, o Ricardo teve toda a assistência, a equipe do Casu está de parabéns. Em nome da minha família eu agradeço muito tudo que eles fizeram pelo Ricardo, e têm feito por todos os pacientes que estão hospitalizados, os pacientes de Ubaporanga todos que já estiveram aqui e também foram muito bem atendidos. A equipe do Casu está muito bem preparada, agradeço muito mesmo. E para todos que estão vivendo esse momento é acreditar em Deus que tudo vai passar”.

Atualmente o Casu – Hospital Irmã Denise já deu alta a 128 pacientes curados da covid-19. São ao todo 393 colaboradores em atuação na unidade que é referência para o tratamento da covid-19 em Caratinga e região. Todos estão na linha de frente da luta contra o novo coronavírus, nas mais diversas áreas. Assim como as autoridades de saúde, as equipes e a direção da Funec e do Casu assumiram um compromisso com a população e se orgulham em poder contribuir em um momento tão delicado.