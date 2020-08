BOLETIM DA VIDA

Família caratinguense vence a covid-19 unida

CARATINGA – Durante a pandemia é muito comum casos de famílias inteiras que são acometidas pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em Caratinga, uma família venceu a covid-19 unida e apoiada por parentes e amigos. A doença que tem alta taxa de transmissibilidade afetou pai, mãe e filha. Foram momentos de muita incerteza e medo, mas a fé, a esperança e a confiança no atendimento recebido levaram a família a alcançar a tão esperada cura.

A missionária Daniela Alves Albano Rocha conta como foi receber a notícia que a família estava doente. “A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas quando chegou aqui em casa foi bem assustador. Foi muito triste. Doeu muito em ver que eles estavam passando por momentos difíceis, e infelizmente eu não podia fazer nada, a não ser Deus, os médicos e enfermeiros. O meu medo maior foi pela vida do meu esposo, pois ele tem as comorbidades de diabetes tipo 2 e hipertensão. E pela minha filha por ter diagnóstico de baixa imunidade. Eu fiquei muito preocupada”.

Daniela Rocha, fala ainda sobre como conseguiu superar a internação do marido e da filha que ficaram internados no Casu – Hospital Irmã Denise, enquanto ela cumpriu o isolamento em casa. “A Daniele (filha), internou primeiro, ficou 5 dias internada e quando ela teve uma melhora no quadro recebeu alta para continuar o tratamento em casa. Chegando em casa com ela, eu já tive que levar o Robson (marido) para ser internado também. Foi muito rápido, e eu não consegui me dividir, foi Deus me conduzindo e tomando conta de todos eles”.

Os cuidados recebidos pela família durante a internação, tranquilizaram o coração de Daniela Rocha enquanto o seu marido permaneceu internado. “Eu fiquei muito feliz, foi gratificante. Todos os dias os médicos me ligavam para dar notícias do Robson. Ele estava na UTI e não ficou com telefone, as enfermeiras muito amorosas, faziam chamada de vídeo para eu ver e conversar um pouco com ele. Elas cuidaram muito bem dele e eu louvo a Deus pela vida delas, que Ele continue cuidando a saúde delas”.

O marido de Daniele Rocha, Robson Januário da Rocha, conta como foi o período de internação e deixa uma mensagem de esperança a todos que estão enfrentando a doença. “Até eu saber o resultado eu estava apreensivo, depois que o resultado saiu eu fui medicado, os médicos me trataram com carinho e de hora em hora eles me monitoravam. Eu só tenho que a gradecer a Deus, e a equipe do Casu que cuidou de mim. Pode ter esperança porque a vitória vem, é só confiar”, finaliza o motorista.