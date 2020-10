BOLETIM DA VIDA

Casu – Hospital Irmã Denise ultrapassa as 200 altas de pacientes curados da covid-19

CARATINGA – Nos quase sete meses de pandemia cada alta hospitalar de curados da covid-19 no Casu – Hospital Irmã Denise tem sido muito aguardada e comemorada entre colaboradores, pacientes e familiares. Na última terça-feira (20), a comemoração foi ainda mais intensa, pois o 200º paciente curado da doença recebeu alta hospitalar da unidade. O paciente que representou a marca significativa de duas centenas de recuperados é Cláudio César de Oliveira. Ele tem 43 anos e é morador de Piedade de Caratinga. Ele foi internado na enfermaria covid-19 do Casu – Hospital Irmã Denise do dia 15 de outubro, com os sintomas de tosse seca, mialgia, cefaleia, febre, diarreia e dispneia, iniciados em 04 de outubro.

A coordenadora da Ala Covid-19 do Casu – Hospital Irmã Denise, Paula Cristina da Silva Botelho, destaca que as 200 altas hospitalares de pacientes curados da covid-19 são resultado de um conjunto de fatores. “O Casu oferece toda a infraestrutura e toda tecnologia em relação aos equipamentos, que são de última geração, que nós disponibilizamos para todos os pacientes. Havendo a necessidade de utilização os pacientes têm todos esses recursos, além de contar com uma equipe muito bem preparada e que é multidisciplinar, com fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, técnicos em higiene bucal, então nós temos que estão diretamente na assistência dessas pacientes. Todo esse conjunto e trabalho em equipe nos permitiu alcançar este número de altas tão expressivo!”.

Para o 200° paciente curado, Cláudio César de Oliveira, o sentimento é de intensa gratidão, tanto pela equipe, quanto pela oportunidade de ser curado e ter uma vida nova. “Eu agradeço muito essa oportunidade que Deus me deu, e também a toda a equipe do Casu. Aqui é maravilhoso, um tratamento muito bom, me acompanharam muito bem desde o início, os médicos e enfermeiros são muito atenciosos, todos os dias o psicólogo passa, o dentista, a nutricionista, o fisioterapeuta. Todas as vezes que eu precisei eles estiveram no meu leito um atendimento ótimo. O Casu está de parabéns, realmente eles fazem um trabalho excelente que Deus continue abençoando essa instituição”.

O hospital, que conta com 393 colaboradores, dispõe de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas áreas que atuam na linha de frente da pandemia. De acordo com o vice-diretor Clínico do Casu – Hospital Irmã Denise, o médico Diogo Pena, a infraestrutura e o trabalho em equipe fazem a diferença nesse resultado. “A gente tem muito a agradecer a equipe do Casu pela dedicação, a Dra. Daniela que é diretora geral, e nos proporciona exercer essa profissão com tanta dignidade e qualidade e com isso quem ganha são os nossos pacientes que podem lutar pela vida com mais esperança e com todo o suporte profissional e técnico adequado”.

O trabalho em equipe também foi ressaltado pela coordenadora da Ala Covid-19. “A cada alta, cada momento que a gente vê um paciente saindo vitorioso, nós dá uma sensação de dever cumprido. Porque não é fácil só quem acompanha e que já passou por isso é que sabe o quanto essa doença é difícil, grave e muito instável. A cada vida salva nós ficamos extremamente felizes, e nós só conseguimos esse êxito com o trabalho em equipe”, finaliza Paula Botelho.