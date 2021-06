Boletim aponta tendência de estabilidade no número de novos casos de Coronavírus na macrorregião Vale do Aço

DA REDAÇÃO- A Macrorregião Vale do Aço registrou decremento no número de novos casos de Covid-19 em 14 dias. Os dados são do Boletim Epidemiológico Edição-Especial de 10 de junho de 2021.

A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 05 de junho 2021 (22ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 148. Como duas semanas antes o quantitativo havia sido de 174, houve decréscimo de 15%. Portanto, a Macrorregião mostra tendência de estabilidade no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 84.216 para 85.385 e 86.418 – variação de 1,4% e 1,2%, nessa ordem – incrementos inferiores à média estadual.

Os municípios de Ipatinga (34%), Coronel Fabriciano (14%) e Timóteo (12%) registraram o maior volume de casos até a 22ª semana, ao passo que Entre Folhas, Mesquita e Jaguaraçu os menores acumulados.

Entre os municípios selecionados, Antônio Dias, Santa Bárbara do Leste e Entre Folhas tiveram os maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Mesquita, Bom Jesus do Galho e Jaguaraçu as maiores quedas.

Em Ipatinga, entre a 20ª e a 21ª semana, o número de casos saltou de 28.967 para 29.252 (aumento de 1,0%). Nos últimos sete dias foi para 29.562 (acréscimo de 1,1%). A média móvel de novos registros variou -0,3% em 14 dias (estável). Em Coronel Fabriciano, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,6% entre a 20ª e 21ª semana e de 0,9% entre a 21ª e 22ª. A média móvel de novos registros variou -54,7% em 14 dias (em baixa).

Em Timóteo, terceiro município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o crescimento do número de registros da doença foi de 0,9% entre a 20ª e 21ª semana e de 0,4% entre a 21ª e a 22ª semana. A média móvel de novos registros variou -64,3% em 14 dias (em baixa).

Caratinga, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 2,4% no número acumulado de registros nos últimos sete dias (de 8.052 para 8.244). O número médio de novos casos em 14 dias modificou-se em 39,1% (em alta).

Do grupo dos 25 municípios com maior número acumulado de registros, Santana do Paraíso (174,1) e Jaguaraçu (127,6) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Bom Jesus do Galho (38,7) e Antônio Dias (59,0) os menores.