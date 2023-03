A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 3, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 10, caiu nos contratos para entrega em maio próximo 5 pontos ou US$ 0,06 (R$ 0,34) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE fecharam no dia 3 a R$ 1223,35 por saca, e sexta-feira dia 10 a R$ 1224,89. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 275 pontos.