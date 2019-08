Boi no Rolete da Apae chega à quinta edição

Evento acontecerá no dia 5 de outubro

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga está organizando a quinta edição do Boi no Rolete, que acontecerá no dia 5 de outubro, a partir das 19h30, na Ceasa de Caratinga.

O vice-presidente da Apae Miguel Bonifácio, frisa que toda a população de Caratinga e região é convidada a prestigiar mais este evento promovido pela instituição. “Estamos aqui novamente para convidar a todos amigos, colaboradores, apoiadores do trabalho da Apae para o Boi no Rolete, uma festa que já se tornou tradicional em Caratinga, quem já foi gostou e quem ainda não foi vai gostar. Um horário que acreditamos que seja para toda a família caratinguense e de todas as classes sociais.

O cardápio tradicionalmente é composto pela entrada com pernil, linguiça, torresmo e batata calabresa; além do jantar, que contará com o boi no rolete, churrasco, batata demoley, farofa e arroz. Os ingressos são R$ 35. Crianças de até 10 anos acompanhadas dos pais não pagam e as bebidas (cerveja, refrigerante, suco e água) são comercializadas. “Como sempre teremos atrações musicais, uma entrada de coisinhas mineiras e o jantar. É um valor que acho que para todos é possível de comprar. Os nossos colaboradores da Apae estarão vendendo nas ruas. Se for abordado, ajude a Apae a ajudar, a crescer e ser cada vez melhor”.

De acordo com Miguel, o valor arrecadado será destinado aos compromissos trabalhistas da Apae. ‘Sempre temos no final do ano que pagar o 13° e férias para os funcionários. É direcionado a essa função’.

Todos os anos, o evento é sucesso de público, por isso, a recomendação é procurar os ingressos antecipadamente, como enfatiza Miguel. “Temos em torno de 1.200 ingressos. Pelo lugar, quantidade de pessoas que comporta, há uma limitação de ingressos, parece muito, mas, efetivamente, conseguimos com apoio de toda a comunidade de Caratinga e região a sempre esgotar os ingressos. Então, quem estiver interessado, por favor, adquira o mais rápido possível”.